Denizlerde yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçmek için 24 saat kesintisiz görev yapan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin tehlikeli yolculuğunun ölümle sonuçlanmaması için büyük çaba gösteriyor.

Sahil güvenlik birimlerinin en fazla mesai harcadığı mücadele alanlarından biri de düzensiz göç.

Yunan sahil güvenlik ekipleri ise fazla yüke dayanıklı olmayan ve alabora olabilecek durumdaki tekne ve lastik botlarla denize açılan düzensiz göçmenlere zaman zaman müdahalede bulunarak hayatlarını tehlikeye atıyor.

580 olaya müdahale edildi

Türkiye'de düzensiz göçle mücadelede ön saflarda görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yılbaşından bu yana 580 düzensiz göç olayına müdahale etti.

Ekipler, 17 bin 411 düzensiz göçmeni yakaladı. Umut yolculuğuna çıkan 5 göçmenin cansız bedenine ulaşan ekiplerce, yasa dışı geçişleri organize ettikleri belirlenen 137 şüpheli adli mercilere gönderildi.

Sahil güvenlik birimlerinin jandarma ve emniyet güçleriyle koordineli yaptığı çalışmalar sonucunda 26 olaya müdahale edildi. Jandarma ve emniyet güçleriyle müşterek yapılan operasyonlarda 943 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 organizatör yakalandı.

672 arama, kurtarma ve tahliye görevi icra edildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir taraftan düzensiz göçle mücadele ederken diğer taraftan da denizlerde meydana gelebilecek batma, boğulma, gemi kazası, gemi yangını gibi olaylarda can kaybını en aza indirmek için çalışıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, "Türk Arama Kurtarma Bölgesi" içinde bulunan adalar ve gemilerde ani gelişen hastalık, kaza ve yaralanma gibi durumlar ile hayati tehlikesi olan hasta ve yaralıların, duruma uygun deniz ve hava araçlarıyla en yakın sağlık kuruluşlarına tahliyesi için çaba harcıyor.

Bu kapsamda yılbaşından beri 672 arama kurtarma ve tahliye görevi gerçekleştirildi.

Ekipler, bu süreçte 63 tekne ile denizlerde zor durumda kalan, aralarında göçmenlerin de bulunduğu 10 bin 747 kişiyi kurtardı. 32 kişinin cansız bedenlerini denizden alan ekipler, yaralı ya da sağlık durumu bozulan 113 kişinin de tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, geçen yıl 1208 olaya müdahale ederken 19 bin 812 kişiyi kurtardı ve 267 kişinin tıbbi tahliyesini sağladı. Bu süreçte 144 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.