Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde 9 bin 854 ekip, 33 bin 520 personelin katılımıyla “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması gerçekleştirildi.

Operasyonda, 18 bin 145 işyeri ve 543 dernek kontrol edildi.

Uygulamada, 21 kişi gözaltına alındı, aranan 306 kişi yakalandı.

81 kişi hakkında adli, 323 kişi hakkında idari işlem yapıldı ve para cezası uygulandı. 71 umuma açık işyeri ve derneğe ise idari işlem yapıldı.

Ayrıca operasyonda, 8 adet bilgisayar, 22 bin 619 lira para, 4 adet tabanca, 24 adet mermi, 3 adet kurusıkı tabanca, 8 adet oyun makinesi, 3 adet tombala makinesi, 283 gram uyuşturucu, 70 adet kaçak sigara ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyallere el konuldu.