TÜBİTAK Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'nde (BTE) görev yapmak üzere 99 personel alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre kuruma, 86 araştırmacı, 3 teknik ve destek, 10 da teknisyen alınacak.

Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 5 Mayıs'a kadar yapılabilecek.