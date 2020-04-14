Haber Giriş: Kaynak: AA
TÜBİTAK 99 personel alacak
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TÜBİTAK'ta 86'sı araştırmacı, 3'ü teknik ve destek, 10'u da teknisyen olmak üzere 99 yeni personel istihdam edilecek.
TÜBİTAK Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'nde (BTE) görev yapmak üzere 99 personel alınacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre kuruma, 86 araştırmacı, 3 teknik ve destek, 10 da teknisyen alınacak.
Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 5 Mayıs'a kadar yapılabilecek.
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