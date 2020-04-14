Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, otoyolun söz konusu kesimine ilişkin daha önce 21 Mayıs olarak açıklanan ihale tarihi, 30 Haziran 2020 olarak değiştirildi.