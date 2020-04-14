Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Bingöl'den Adana'ya uyuşturucu madde sevk edileceği ve metropol şehirlere dağıtımının yapılacağı bilgisi alındı.

Devam eden çalışmalar neticesinde, 13 Nisan 2020 Pazartesi günü yapılan fiziki takip sonrasında, Hani ilçesi Veziri bölgesinde yol kontrol ve arama noktası oluşturularak şüpheli araç durdurulmaya çalışıldı. Aracın durmayarak hızla uzaklaşması üzerine yapılan takip sonucunda söz konusu araç içerisinde bulunan şahıslar ile birlikte ele geçirildi.

Bahse konu araç içerisinde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada, aracın bagaj ve arka koltuğu üzerine gizlenmiş 30 paket halinde 305 kilogram esrar, 1 adet LLAMA marka 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ile 8 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, araç içerisinde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.