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İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Etiketler: son dakika karadeniz İstanbul depremSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 03:28
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