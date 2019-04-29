Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleyi de kararlılıkla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, "Bu çerçevede yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 16 bin 540 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirilmiş, 6 bin 154 personel hakkında adli ve idari süreç devam etmektedir." dedi.

OHAL'in kalkmasından bugüne kadar Bakan onayı ile bin 425 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirildiğini, 150 emekli personelin rütbelerinin geri alındığını belirten Zincir, kararlılıkla yürütülen bu mücadele ile içerideki hainler temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliğinin artmaya devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: TRT Haber