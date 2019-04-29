İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, motosiklet ile ters yönden gelen binek araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken iki araçta da büyük hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar motosiklet sürücüsü gencin yardımına koştu.

Motosiklet sürücüsü genç ise ehliyetinin olmamasını bahane ederek, polis ve yardım çağrılmasını istemedi.

"Başlarım canıma, motosiklet dağıldı"

Kaza sonrası yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, yaralanan motosiklet sürücüsüne vatandaşların yardım etme talepleri yer alırken, vatandaşlardan birinin "Senin canından daha değerli değil" sözüne genç, "Başlarım canıma ağabey, motor dağıldı" sözleriyle yanıt verdi.

Kaynak: İHA