Türkiye
Dolu yağışını çekerken kaza anını görüntüledi
29 Nisan 2019 Pazartesi 11:59 - Son Güncelleme 29 Nisan 2019 Pazartesi 12:28
Konya'da cep telefonuyla dolu yağışını çeken kişi, 2 otomobilin çarpışma anını da görüntüledi.
Konya-Afyonkarahisar kara yolunda aniden dolu bastırınca bir sürücü, aracını Ladik Mahallesi yakınlarında durdurarak cep telefonu kamerasıyla görüntü almaya başladı.
Kamera kayıtta olduğu sırada, hızla ilerleyen 2 otomobil çarpıştı.
Araçlardaki 4 kişi hafif yaralandı.
Kaynak: AA
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