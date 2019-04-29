Yeşilyurt ilçesi Suluköy Mahallesi'nde kayısı bahçesini süren Mehmet Ercan, traktörünü park ederek aşağı indi.

El freni çekili olmadığı için eğimden dolayı hareket eden traktör, bahçedeki su kuyusuna devrildi.

Traktör kuyudan çıkarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kaza yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı su altı arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya dalarak vincin halatlarını traktöre bağladı.

Traktör, dalgıçların yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından vinç yardımıyla su dolu kuyudan çıkarıldı.

Kaynak: AA