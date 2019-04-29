Osmanlı'da saat kuleleri, 2'nci Abdülhamit Han döneminde, yurdun dört bir yanına yayıldı.

Tarihi Kayseri Saat Kulesi de o eşsiz yapılardan sadece biri.

Sivri çatılı mimarisiyle şehrin kalbinde yükselen, zamanın bekçisi bu tarihi yapı, hala sapasağlam ayakta. Kayserililer için bir buluşma noktası özelliği de taşıyan saat kulesi, şehrin de değerli bir sembolü halinde.

Muvakkithane olarak da kullanılıyordu

Kare olarak planlanan yapı, 113 yıldır insanlara kusursuz biçimde, zamanı hatırlatıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, saat kulesinin 1906 yıllarında, Kayserili bir usta olan Tavlusunlu Salih Usta'ya yaptırıldığını söyledi.

"Bu saat kulesi 15 metre yüksekliğe sahip olup hem yönleri gösteren hem Almanya'dan getirilmiş olan bir saat vasıtasıyla, vakti bildiren bir yaklaşım sergilemiştir. Hemen yanı başındaki bina da muvakkithane dediğimiz, namaz vakitlerini bir bakıma belirleyen merkez olarak kullanılmış."

Tarih kokan saat kulesi

Saat kulesi, mimari özelliklerinin yanında, milli mücadeleye yaptığı yakın tanıklıkla da öne çıkıyor.

Tarihçi Mehmet Çayırdağ, "Sivas Kongresi'ne katılan Kayseri Delegeleri Kayseri'ye dönünce burada hemen Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Kayseri şubesini kurmuşlar ve milli mücadeleye Kayseri'yi hazırlamışlar. Milli mücadele kahramanlarının merkezi de bu muvakkithane olmuş" dedi.

Tarihi anlara da şahitlik etti

Kentle özdeşleşen bu yapı, unutulmaz tarihi anlardan birine de şahitlik etmiş.

1924 yılında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, eşi Latife Hanım ile birlikte Kayseri'ye giderek tarihi saat kulesini ziyaret edip halkın şikayet ve dileklerini bu odada tek tek dinlemiş.

Kesme taşlardan yapılan eser, sürekli bakım görerek yıllara meydan okuyor.

"113 yıldır tıkır tıkır çalışıyor"

Kayseri Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, saatin bakımıyla ilgili şunları söyledi:

"Makara sistemiyle kuruyoruz, çelik halat 1 hafta gidiyor. Ağırlık 1 hafta sonra tekrar makara sarmak suretiyle yukarı alıyoruz. Özellikle gaz yağıyla temizliyoruz. 113 yıldır tıkır tıkır çalışıyor."

Saat kulesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin restorasyon çalışmalarının ardından kültür merkezi olarak hizmet veriyor.

Haber: Volkan Yeşilyurt

Kamera: Mikail Sevinç

Kurgu: İlhan Nizam