TSK "Atışlı Tatbikat" görüntülerini paylaştı

TSK'nın Twitter hesabından, Konya Karapınar'da bulunan Milli Savunma Bakanlığı Atış, Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tatbikatın görüntüleri paylaşıldı.

Millî Savunma Bakanlığı Atış, Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığında (Karapınar/Konya) Kara Havacılık ve Ateş Destek Unsurlarının eş zamanlı kullanımıyla düzenlenen Atışlı Tatbikat başarıyla icra edilmiştir. pic.twitter.com/hi98QkqYk4 — TSK (@TSKGnkur) 3 Ağustos 2018

Kara havacılık ve ateş destek unsurlarının eş zamanlı kullanımıyla düzenlenen ve başarıyla tamamlanan tatbikatın görüntülerinde, belirlenen hedeflerin helikopterlerle vurulma anları da yer aldı.

Kaynak: AA