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TSK "Atışlı Tatbikat" görüntülerini paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri, kara havacılık ve ateş destek unsurlarının eş zamanlı kullanımıyla "Atışlı Tatbikat" gerçekleştirdi.

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TSK &quot;Atışlı Tatbikat&quot; görüntülerini paylaştı

TSK'nın Twitter hesabından, Konya Karapınar'da bulunan Milli Savunma Bakanlığı Atış, Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tatbikatın görüntüleri paylaşıldı.

 


 

Kara havacılık ve ateş destek unsurlarının eş zamanlı kullanımıyla düzenlenen ve başarıyla tamamlanan tatbikatın görüntülerinde, belirlenen hedeflerin helikopterlerle vurulma anları da yer aldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: tsk, tatbikat
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