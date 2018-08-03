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Antalya'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Antalya'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

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Antalyada FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11'i örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 zanlı gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Antalya Girişimci İşadamları Derneği'nde farklı zamanlarda yönetim ve denetim kurulu üyeliği yaptığı belirlenen 6 iş adamının da bulunduğu öğrenildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, antalya
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