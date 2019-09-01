Türkiye, gündemi TRT Haber’den takibe devam ediyor. İzlenme oranları listesinde 11 aydır kesintisiz liderliğini sürdüren TRT Haber, ağustos ayında da tüm kişilerde açık arayla en çok izlenen haber kanalı oldu.

2019 yılının ilk 8 ayında 0,39 izlenme oranına ulaşan TRT Haber, 20+ABC grubunda da yine farkı açarak birinciliği bırakmadı.

TRT Haber ağustos ayında, "Profesör" lakaplı insan kaçakçısının FETÖ firarilerini taşıyan botlara açık denizde nasıl yardımcı olduğunu anlatmasıyla Yunanistan’ın FETÖ misafirperverliğini ekrana getirdi. Yasa dışı bahis şebekesinin nasıl çalıştığı da çok özel bilgilerle izleyiciyle buluşturuldu.

Saha haberciliğini öne çıkaran yayınları, güçlü muhabir ağı, gündeme damgasını vuran özel haberleri ile beğeni toplayan TRT Haber doğru ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla izleyicilerine kaliteli ve hızlı haber sunmaya devam edecek.

Kaynak: TRT Haber