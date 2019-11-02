Türkiye, gündemi TRT Haber'den takip ediyor.

Özel haberleri, kaliteli içerikleriyle gündeme damga vuran TRT Haber, izlenme oranları listesinde 1 yıldır kesintisiz liderliğini sürdürüyor.

Türkiye’nin en çok izlenen haber kanalı TRT Haber, geçtiğimiz ay da liderliğini korudu.

TRT Haber Ekim ayını tüm kişiler grubunda 0 virgül 45’lik izlenme payıyla açık ara önde bitirdi. 20 ARTI ABC grubunda ise 0.38 oranla yine farkla birinci oldu.

Güçlü muhabir ağı, gündeme damgasını vuran özel haberleriyle beğeni toplayan TRT Haber, Barış Pınarı Harekatı'nda da birinciliği elden bırakmamıştı.

TRT Haber, son dakika gelişmeler, cephe hattından sıcak anlar, terörden temizlenen bölgelerden ilk görüntüler ve uzman konuklarla izleyicinin bir numaralı tercihi olarak sıfır virgül 55’lik izlenme oranına ulaşmıştı.

Kaynak: TRT Haber