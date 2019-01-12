En ücra noktalara bile yayın hizmetinin ulaşması için TRT'nin verici istasyonları büyük bir öneme sahip. Peki binlerce rakımda kurulu istasyonlara kış şartlarında nasıl ulaşılıyor? Nöbet değişiminde TRT personeli metrelerce karla kaplı yolları nasıl aşıyor? Muhabir Hamdullah Avcı'nın özel haberini kameraman Mehmet Emek görüntüledi.

Radyo ve televizyon... TRT, bu iki kitle iletişim aracıyla yayınlarını Türkiye'nin her köşesine ulaştırmak için tüm imkanları seferber ediyor. Bu hizmetin gerçekleşebilmesi için verici istasyonları büyük önem taşıyor.

TRT çalışanları, yayınların kesintisiz devam etmesi için yaz kış demeden canla başla çalışıyor. Özellikle verici istasyonlarındaki mesai, kış aylarında bir hayli zor oluyor.

Tunceli’nin Mazgirt ilçesindeki TRT verici istasyonlarında nöbet değişimi zorlu hava koşullarında yapıldı. 5 kilometrelik mesafeyi 3 saatte alan TRT ekibine Muhabir Hamdullah Avcı ile Kameraman Mehmet Emek eşlik etti.

2 bin 300 rakımda zorlu mesai

Paletli araçlarla bile zor ulaşılabilen 2 bin 300 rakımlı dağın zirvesindeki vericiye, TRT personeli saatler süren yolculuğun ardından ulaşmayı başarıyor.

Verici istasyonuna ulaşılmasının ardından 10 gün süren nöbet için personel değişimi gerçekleşiyor. Nöbeti devralan personel görevinin başına geçiyor.

İstasyon Görevlisi Doğan Şahin, "Dolaşıyoruz cihazları arıza varsa yapıyoruz. Yoksa oturuyoruz televizyonları takip ediyoruz. Yaptığımız işten zevk alıyoruz. Büyük bir kurumda çalışıyoruz. Bu büyük kuruma hizmet etmek de gönül borcumuzdur." diyor.

Nöbetini bitiren personel de ailesine kavuşmak için saatleri sayıyor.

Sindam dağındaki nöbet değişimi bu şekilde tamamlanıyor. Şimdi benzer yolculuklar Türkiye'nin birçok noktasında sıradaki istasyonlar için tekrarlanacak.

Haber: Hamdullah Avcı

Kamera: Mehmet Emek