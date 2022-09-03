Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trolle yasa dışı balık avlayan 4 kişiye 41 bin 604 lira ceza kesildi
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Mersin'in Tarsus ilçesi açıklarındaki yasak sahada trolle balık avladığı tespit edilen 4 kişiye 41 bin 604 lira ceza uygulandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, kontroller sırasında yasak sahadaki bir tekneden trol ile balık avlandığını belirledi.
Teknedeki 4 balıkçıya 41 bin 604 lira ceza kesildi.
Etiketler: Balıkçılık Kaçak Avcılık Mersin
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