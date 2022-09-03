Sancaktepe’deki Emek Mahallesi'nde, Ordu Caddesi ile Şems Caddesi kesişiminde saat 11.15 sıralarında, kırmızı ışık yanmasına rağmen sürücü Ahmet G.’nin durmayarak yoluna devam ettiği kamyon, karşı yönden gelen Adil D. yönetimindeki hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonlar yol ayrımındaki kaldırıma çıktı. Ahmet G. aracın içinde sıkışarak yaralandı.

Olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süreliğine kontrollü şekilde sağlandı.

Kamyonlarda maddi hasara neden olan kaza kameraya yansıdı.

