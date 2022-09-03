Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 13:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırmızı ışıkta durmadı, başka bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı
İstanbul Sancaktepe’de sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı kamyon ile karşı yönden gelen hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerden birinin araç içinde sıkıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sancaktepe’deki Emek Mahallesi'nde, Ordu Caddesi ile Şems Caddesi kesişiminde saat 11.15 sıralarında, kırmızı ışık yanmasına rağmen sürücü Ahmet G.’nin durmayarak yoluna devam ettiği kamyon, karşı yönden gelen Adil D. yönetimindeki hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonlar yol ayrımındaki kaldırıma çıktı. Ahmet G. aracın içinde sıkışarak yaralandı.
Olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süreliğine kontrollü şekilde sağlandı.
Kamyonlarda maddi hasara neden olan kaza kameraya yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:26
- 14:19
- 14:15
- 14:21
- 14:00
Sıradaki Haber
TFF'ye düzenlenen saldırıda ilk ifadeler ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz