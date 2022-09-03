Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Karadeniz kıyılarında yarın şiddetli sağanak bekleniyor. Vatandaşlardan su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.
Su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yerel dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Trabzon Rize Artvin Giresun Sağanak Yağış Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Hava Durumu
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