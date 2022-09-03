29 Ağustos günü 13.37'de Şehzadeler ilçesindeki bir kuyumcu atölyesinde henüz bir hafta önce çırak olarak işe başlayan kişi, bidondaki asetonu kullanmak üzere küçük plastik şişeye dökmeye çalışırken lavaboya da döktü.

Çırak, lavaboyu çakmakla temizlemeye çalıştı. Cebinden çıkardığı çakmağı çakmasıyla, elindeki aseton şişesi alev aldı, alevler yere de sıçradı.

Diğer çalışanlar yangına paspas, su şişesi ve çeşme hortumuyla müdahale etti. Yangın, çalışanların müdahalesiyle söndürüldü.

Korku dolu anların yaşandığı yangın, iş yeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Ufak çapta hasarımız var"

İş yeri ortaklarından 26 yaşındaki Alperen Haskaraca, "Dükkandaydım. Arkadaşlarımız lavaboda, yanıcı bir maddeyi şişeye dolduruyordu. Lavaboya da sıçrayan yanıcı maddeyi çakmakla temizlemeye çalıştığı için yangına sebep oldu. Panik olduk ama kısa sürede söndürdük. Ufak çapta hasarımız var ama Allah'tan çok şükür yaralımız yok" diye konuştu.