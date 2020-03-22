Haber Giriş: Kaynak: AA
Tren yolu hattından kablo çalan 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Sakarya İl Jandarma Komutanlığı]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, tren yolu hattındaki sinyalizasyon kablolarını çaldığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma timleri, dün akşam saatlerinde Doğançay Dereköy Mahallesi'nde tren yolu hattından kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yaklaşık 150 metre uzunluğundaki sinyalizasyon kablolarının kesilmiş olduğunu belirleyen ekipler, sazlık alan içerisinde fark ettikleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: sakarya gevye tren yolu sinyalizasyon kablosu hırsızlıkSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 10:53
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