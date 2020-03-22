Bazı İstanbullular dün olduğu gibi bugün de koronavirüs tehlikesine aldırış etmeden sahile akın etti.

Arnavutköy Sahili'ni dolduran bazı vatandaşlar yürüyüş ve koşu yaparken, bazı vatandaşlar ise oltalarıyla balık tuttu.

Evde kalmaktan sıkıldığı için Boğaz'da balık tutmaya geldiğini söyleyen bir vatandaş "Erken saatte balık tutmaya geldik. 'Biraz balık tutup, evin balkonunda mangal yakalım' dedik. 1 metre mesafesine dikkat ediyoruz. Yakın temas kurmuyoruz. Oltacılara bakın, aralarında birer metre mesafe var. Ben kalabalıkta durmuyorum. Ben de boş kenardayım. Elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum'' dedi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre koronavirüs yakın temasla kolayca yayılabiliyor.

Enfekte kişiyle aynı ortamda yaşamak veya bakımını yapmak, mikroplarla kirlenmiş yüzey ve eşyalara temas etmiş ellerle ağız, burun ve gözlere dokunmak, hapşırma, öksürme ve konuşma esnasında havaya atılan damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla virüs insanlara geçebiliyor.