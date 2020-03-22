Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kimsesi bulunmayan ve koronavirüs nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geniş Ailem" projesi kapsamında yardım elini uzatılıyor.

"153" Çağrı Merkezini arayan yaşlı vatandaşlar, dışarıya çıkamadıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesinden yardım istiyor.

Çağrının ardından adrese yönlendirilen ekip, alışveriş sırasında maske ve eldiven kullanıyor.

Kızılcahamam Belediyesi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe genelinde 60 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinden çıkmamaları için market, eczane ve pazar alışverişlerinin belediye ekiplerince yapılacağını açıkladı.

Acar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için yarından itibaren yeni alışveriş hizmeti sunmaya başlayacaklarını duyurdu.

Başkan Acar, "60 yaş ve üzeri Kızılcahamamlı hemşehrilerimiz için ekiplerimizle görev başında olacağız. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmamaları için market, eczane ve pazar alışverişlerini ekiplerimiz yapacak. 0312 736 10 30 numaralı Ak Masa'yı aramanız ve sadece istediğiniz ürünlerin ücretini ödemeniz yeterli olacaktır" dedi.

Meram Belediyesi

Konya'da Meram Belediyesi, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan 60 yaş üstü vatandaşların market ve eczane ihtiyaçlarını karşılamada ve fatura ödemelerinde aracılık ediyor.

Meram Belediyesi, Kovid-19 önlemleri nedeniyle "sokağa çıkma, ihtiyaçlarını biz getirelim" projesiyle evlerinden dışarı çıkamayan yaşlılara yardım eli uzattı.

Belediye, ilçede yaşayan 60 yaş üstü vatandaşların market ve eczane ihtiyaçları ile fatura ödemelerine aracılık ediyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı başlatılan ulusal mücadelede hemşehrilerine bir telefon kadar yakın olduklarını söyledi.