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En düşük emekli maaşında artışa gidildi... Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere çifte müjde...
Emeklilere Razaman ve Kurban Bayramlarında ödenen bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği belli oldu. En düşük emekli maaşına da düzenleme geldi. Emekliler bayram ikramiyelerini ne zaman alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs konulu toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamasında en düşük emekli maaşına ve emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerine de değindi.
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
En düşük emekli maaşı bin 256 lira 21 kuruştan bin 500 liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.” dedi.
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Ramazan Bayramı ikramiyesinin ne zaman ödeneceği belli oldu. Emekliler Nisan ayının başında ikramiyelerini alacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan “ Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz.” açıklamasını yaptı.
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