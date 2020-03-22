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Adana'da saat kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da gümrük kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 1015 kaçak kol saati ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı saat ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekip, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramalarda, gümrük kaçağı 1015 kol saati ele geçirdi.
Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: saat operasyon kaçakçılık gözaltıSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 10:51
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