Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı saat ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekip, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramalarda, gümrük kaçağı 1015 kol saati ele geçirdi.

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.