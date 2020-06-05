Tramvaya maskesiz binen E.F, yolcular tarafından sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle uyarıldı.

Yolcuların, Halkevi durağında durumu bildirmesi üzerine kadın güvenlik görevlisi, E.F'yi tramvayda maskesiz yolcuk yapamayacağı konusunda uyardı. Bunun üzerine E.F, güvenlik görevlisini darbetti.

İhbar üzerine durağa gelen polis ekipleri, yolcuyu gözaltına almak istedi. Ekiplere direnen ve mukavemet gösteren E.F, polis merkezine götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.F, nöbetçi hakimlikçe "kamu görevlisine görevini yaptırmama ve kamu görevlisine mukavemet" suçlamasıyla tutuklandı.

Ayrıca zanlıya, sosyal mesafe kuralı ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere uymadığı ve maske takmadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.