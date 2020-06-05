Antalya'da bir taksi şoförü, aracında unutulan 49 bin 500 lirayı sahibine verdi.

Muratpaşa ilçesindeki bir taksi durağında çalışan Erdan Madenlioğlu, müşterisini bıraktıktan sonra aracında temizlik yaptığı sırada yerde 49 bin 500 lira buldu.

Madenlioğlu, parayı düşüren müşterisini bularak teslim etti.

İsmi öğrenilemeyen müşteri de duyarlı davranışı nedeniyle Madenlioğlu'na teşekkür etti.