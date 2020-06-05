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Taksici aracında unutulan 49 bin 500 lirayı sahibine teslim etti
[Fotoğraf: Getty]
Antalya'da bir taksi şoförü aracında temizlik yaptığı sırada müşterisinin unuttuğu 49 bin 500 lira buldu. Kısa süre içinde taksici bulduğu parayı sahibine teslim etti.
Antalya'da bir taksi şoförü, aracında unutulan 49 bin 500 lirayı sahibine verdi.
Muratpaşa ilçesindeki bir taksi durağında çalışan Erdan Madenlioğlu, müşterisini bıraktıktan sonra aracında temizlik yaptığı sırada yerde 49 bin 500 lira buldu.
Madenlioğlu, parayı düşüren müşterisini bularak teslim etti.
İsmi öğrenilemeyen müşteri de duyarlı davranışı nedeniyle Madenlioğlu'na teşekkür etti.
Etiketler: antalya haber antalya taksiciSon Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 16:04
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