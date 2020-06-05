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Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çobanın bulduğu patlamamış top mermisi imha edildi.
Kozyörük Mahallesi Karatepe mevkisinde merada koyunlarını otlatan bir çoban, otların arasında top mermisi görünce mahalle muhtarına haber verdi.
Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, top mermisinin eski ve patlamamış olduğunu belirledi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin çevrede geniş güvenlik önlemi almasının ardından top mermisi, İl Jandarma Komutanlığından gelen Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı.
Muhtar Ahmet Ket, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 ay önce de aynı mevkide top mermisi bulunduğunu ifade etti.
Etiketler: tekirdağ haberler patlamamış top mermisiSon Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 15:42
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