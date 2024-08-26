Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı azaldı

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın doluluk oranı 446 milyon 747 bin olarak ölçüldü. 14 barajın doluluk oranı yüzde 40'a geriledi.

Geçen yıl ağustos ayında ise söz konusu barajların doluluk oranı yüzde 41 olarak kayıtlara geçmişti.

Edirne'de 6 barajın doluluk oranı 175 milyon 321 bin metreküp, Kırklareli'nde 4 barajın doluluk oranı 102 milyon 323 bin metreküp, Tekirdağ'da ise 4 barajın doluluk oranı 169 milyon 103 bin metreküp olarak kaydedildi.