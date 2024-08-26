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Türkiye
AA 26.08.2024 09:54

Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı azaldı

Trakya'da bulunan 14 barajdaki doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. 14 barajın doluluk oranı yüzde 40'a geriledi.

Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı azaldı
[Fotograf: AA]

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın doluluk oranı 446 milyon 747 bin olarak ölçüldü. 14 barajın doluluk oranı yüzde 40'a geriledi.

Geçen yıl ağustos ayında ise söz konusu barajların doluluk oranı yüzde 41 olarak kayıtlara geçmişti.

Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı azaldı

Edirne'de 6 barajın doluluk oranı 175 milyon 321 bin metreküp, Kırklareli'nde 4 barajın doluluk oranı 102 milyon 323 bin metreküp, Tekirdağ'da ise 4 barajın doluluk oranı 169 milyon 103 bin metreküp olarak kaydedildi.

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Barajlar Edirne Kırklareli Tekirdağ
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