Açık 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 26.08.2024 08:53

Yeni haftada yurt genelinde sağanak bekleniyor

Yurdun geniş bölümünde yağmur etkili oldu. Bunaltıcı sıcaklıklar azaldı. Yeni haftada yurt genelinde pek çok ili sağanak bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların hayatı olumsuz yönde etkileme ihtimali olduğu uyarısında da bulundu.

Yeni haftada yurt genelinde sağanak bekleniyor

Bunaltıcı hava, sağanaklarla serinledi. Sıcaklıklar mevsim normalleri seviyesine geriledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yeni haftada da yurdun büyük bölümü yağışlı olacak.

Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Hava sıcaklıkları ülke genelinde azalmış durumda, mevsim normalleri civarına düştü. Biraz serinledik özellikle yağışla birlikte bu hafta boyunca da bu şekilde devam etmesini tahmin ediyoruz" dedi.

Yavuz, yeni haftada şiddetli yağmura karşı tedbirli olunması konusunda uyarı yaptı.

"Hafta boyunca baktığımız zaman Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak aralıklarla etkili olacak. Bu yağışların hayatı olumsuz yönde etkileme ihtimalleri var."

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Üç büyük ilin hava durumu

Üç büyük ilde de yağışlı bir hafta bekleniyor. Hava sıcaklıkları Ankara'da 30, İstanbul'da 32, İzmir'de 35 derece civarında olacak.

Yavuz üç büyük ilin hava durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Salı gününden itibaren Ankara'da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesini tahmin ediyoruz. İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak var. İzmir'e baktığımızda önümüzdeki 3 gün yağış beklemiyoruz. Çok bulutlu bir hava hakim, haftanın ikinci yarısından itibaren lokal yağışlar etkili olacak." 

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
"Beyaz Yol" çalışması nedeniyle kapatılan Cennet Mahallesi durağı açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:23
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
09:29
Brent petrolün varil fiyatı 78,64 dolar
09:26
Avustralya’da ‘mesai dışı bağlantıyı kesme hakkı’ yürürlüğe girdi
09:21
Rus bombardıman uçaklarının havalanmasıyla Ukrayna genelinde sirenler duyuldu
09:07
Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
09:03
Bilim insanları kıyıları kurtarmak için sahillere elektrik vermeyi planlıyor
Lübnan sınırında artan gerilim Ben Gurion Havalimanı'nda yoğunluğa sebep oldu
Lübnan sınırında artan gerilim Ben Gurion Havalimanı'nda yoğunluğa sebep oldu
FOTO FOKUS
Filistinliler zorunlu olarak hastaneyi boşaltıyor
Filistinliler zorunlu olarak hastaneyi boşaltıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ