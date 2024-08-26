Yeni haftada yurt genelinde sağanak bekleniyor

Bunaltıcı hava, sağanaklarla serinledi. Sıcaklıklar mevsim normalleri seviyesine geriledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yeni haftada da yurdun büyük bölümü yağışlı olacak.

Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Hava sıcaklıkları ülke genelinde azalmış durumda, mevsim normalleri civarına düştü. Biraz serinledik özellikle yağışla birlikte bu hafta boyunca da bu şekilde devam etmesini tahmin ediyoruz" dedi.

Yavuz, yeni haftada şiddetli yağmura karşı tedbirli olunması konusunda uyarı yaptı.

"Hafta boyunca baktığımız zaman Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak aralıklarla etkili olacak. Bu yağışların hayatı olumsuz yönde etkileme ihtimalleri var."

Üç büyük ilin hava durumu

Üç büyük ilde de yağışlı bir hafta bekleniyor. Hava sıcaklıkları Ankara'da 30, İstanbul'da 32, İzmir'de 35 derece civarında olacak.

Yavuz üç büyük ilin hava durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Salı gününden itibaren Ankara'da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesini tahmin ediyoruz. İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak var. İzmir'e baktığımızda önümüzdeki 3 gün yağış beklemiyoruz. Çok bulutlu bir hava hakim, haftanın ikinci yarısından itibaren lokal yağışlar etkili olacak."