Burdur'da sağanak: Tarım arazileri ve yollar su altında kaldı

Burdur’un Gölhisar ve Altınyayla ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri ve yollar su içinde kaldı.

Bazı noktalarda suların getirdiği kayalar nedeniyle yollar kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: İHA]

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde birçok sürücünün araçlarıyla su birikintileri içerisinde kaldığı görüldü.

Kent merkezlerinde itfaiye ekipleri tarafından balçıkla sıvanan caddeler tazyikli su ile temizlenirken herhangi bir iş yeri veya evde hasar olmadığı öğrenildi.