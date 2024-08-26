Adil Öksüz’ün yurt dışına kaçışına yardım eden Cihat Yıldız yakalandı

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında bir araçtan şüphelendi. Bu sırada otomobilde bulunan 2 kişi koşarak kaçmaya çalıştı.

Şüpheliler takip sonucu yakalandı. Ardından kaçan aracı takibe alan ekipler, 100'e yakın kamera kaydının incelenmesi sonucu sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Adil Öksüz ile aynı evde kalan kişi yakalandı

Zanlılardan birisinin FETÖ'nün kilit isimlerinden firari Adil Öksüz’ün yurt dışına kaçmasına yardım eden, kaçmadan önce onunla Üsküdar’da aynı evde kalan Cihat Yıldız olduğu belirlendi. 8 yıldır firari olan Cihat Yıldız, Öksüz’ü Üsküdar’daki evinden otogara bırakan isimdi.

[Fotoğraf: AA]

Diğer 2 kişinin de FETÖ'nün sözde Amasya il sorumlusu ve Hava Harp Okulu yapılanmasında "genel müdür" konumunda sorumlu üst düzey görevli olduğu belirlendi.

8 yıldır firari şüpheli olarak aranan C.Y'nin, örgüte ait hücre evlerini temin etme ve örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmasına yardım etme faaliyetlerinde bulunduğu, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullandığı tespit edildi.

C.Y'nin, örgüte iltisaklı kurumlarda öğretmen olarak çalıştığı ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan arandığı anlaşıldı.

Yakalanan şüpheliler tutuklandı

C.Y. ile yakalanan şüpheli Yavuz kod adlı A.H'nin de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli örgüt üyesi askeri personellerden sorumlu doktor konumunda olup, askeri gizli yapılanma içinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Öğretmenlikten ihraç edildiği ortaya çıkan A.H'nin de ByLock kullandığı ve Bank Asya'da hesabının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli A.B'nin ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde binbaşı rütbesindeyken Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildiği ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan işlem gördüğü öğrenildi.

Örgütün güncel yapılanmasında aktif rol aldığı anlaşılan A.B'nin, firari örgüt üyelerine barınma imkanı sağladığı ve örgütle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.

Yakalanan şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikten sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.