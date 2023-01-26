Edirne'de, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık açıklamalarda bulundu. Kınık, Dünya Gümrük Günü'nün bu yıl "Gelecek nesli yetiştirmek, gümrüklerde bilgi paylaşımını ve profesyonel gururu teşvik etmek" temasıyla kutlandığını söyledi.

Kınık, Trakya'daki sınır kapılarında insan kaynağı ve teknolojik imkanları geliştirerek mümkün olan en güvenli ve en hızlı seviyede hizmet vermek için çalıştıklarını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule ile Kırklareli'ndeki Dereköy gümrük kapılarının hareketli bir yılı geride bıraktığını belirten Kınık, şöyle konuştu:

"Bölge müdürlüğümüze bağlı idarelerimizde 2022 yılında 1 milyon 638 bin 356 tır aracı, 3 milyon 336 bin 291 yolcu aracı ve 13 milyon 692 bin 627 yolcunun gümrük araçlarına işlem gerçekleştirilmiştir. Önceki yıllara göre işlem gören tır sayısında yüzde 15, araç sayısında yüzde 69, yolcu sayısında yüzde 71 artış olmuştur."

Kınık, gümrük kapılarında çalışan personelin fedakarca görev yaptığını vurguladı.

Kaçakçılıkla yoğun bir mücadele yapıldığını dile getiren Kınık, şunları dile getirdi:

"2022 yılında 276 olayda 356 milyon 221 bin 786 liralık ticari eşya, 48 olayda 527 milyon 819 bin 253 liralık uyuşturucu olmak üzere toplam 884 milyon 41 bin 40 liralık yakalama yapılmıştır. Yaptığınız gayret ve fedakarca çalışmalarla gümrük kapılarımızı dünya standartlarının üstüne taşıyan sizlerin ve tüm gümrük camiasının Dünya Gümrük Günü'nü tebrik ediyorum. İktisadi sınırlarımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm gümrük personelimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum."