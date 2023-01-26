Osmangazi İlçesinde, anayolda ilerleyen otomobil sürücüsü yol ortasında bir anda yavaşlayarak dönüş yapmaya çalıştı.

Bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil sürücüsü kaza yapmamak için frene bastı. Fakat bu kez de onu fark etmeyen diğer tır sürücüsü duramayınca zincirleme kaza meydana geldi.

4 aracın kazaya karışmasına yol açan otomobil sürücüsüne para cezası uygulandı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.