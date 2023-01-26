Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 10:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Dönüş yapmaya çalışırken kazaya sebep oldu: O anlar kamerada
Bursa’da bir otomobil sürücüsü, anayolda yavaşlayıp, dönüş yapmaya çalıştı. Arkadan gelen tır sürücüsü de duramayıp önündeki otomobillere çarptı. Kazaya sebep olan aracın çizik bile almadığı zincirleme kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmangazi İlçesinde, anayolda ilerleyen otomobil sürücüsü yol ortasında bir anda yavaşlayarak dönüş yapmaya çalıştı.
Bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil sürücüsü kaza yapmamak için frene bastı. Fakat bu kez de onu fark etmeyen diğer tır sürücüsü duramayınca zincirleme kaza meydana geldi.
4 aracın kazaya karışmasına yol açan otomobil sürücüsüne para cezası uygulandı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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