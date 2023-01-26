Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda ilçe kırsalında düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör ve 351 mermi ele geçirdi.