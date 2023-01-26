Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de toprağa gömülü 3 kalaşnikof piyade tüfeği bulundu
Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlere ait 3 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda ilçe kırsalında düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör ve 351 mermi ele geçirdi.
Etiketler: Bingöl Terörle Mücadele
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