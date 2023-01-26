Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele amacıyla 32 bin 892 personelin katılımıyla 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur' uygulaması yapıldı.

Uygulamada 19 bin 210 yer kontrol edildi

Uygulamada 8’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 28 organizatör gözaltına alınmış, 716 düzensiz göçmen yakalanmış, 20’si yabancı uyruklu, 5’i terör örgütü üyesi/iltisaklısı olmak üzere toplam 897 aranan şahıs tespit edilmiş,

611’i yabancı uyruklu ve 101’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 712 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada; 18 kamyonet, 5 adet tekne-bot, 20 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet kurusıkı tabanca, 103 adet mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 3 bin 590 paket kaçak sigara, ve 11 bin 865 TL para ve 22 adet sahte pasaport ele geçirildi.