Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da otomobilde 193 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'ın Hassa ilçesinde 193 bin uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde bir otomobili durdurmaya çalıştı.
"Dur" ihtarına uymayan araç, kısa kovalamaca sonucu yakalandı.
Araçta, 2 sırt çantası içerisinde 193 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sürücü İ.H.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu
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