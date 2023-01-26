Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 09:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Kuzey ve Güney Ege'de rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, Ege'de rüzgarın, öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğu, Kuzey Ege'nin kuzeyi kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinden itibaren güneyinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Ege Bölgesi Fırtına Hava Durumu Meteoroloji
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