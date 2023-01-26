Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 07:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Fatih'te 3 katlı binada yangın: Mahsur kalan 1 kişi camdan atladı
[Fotograf: İHA]
Fatih'te 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada mahsur kalan bir kişinin üçüncü kattan aşağı atladığı öğrenildi.
Ayvansaray Mahallesi Tamburacı Sokak'ta bulunan 3 katlı binada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevlerden kaçmak için 3. kattan atladı
Binada bulunan bir kişinin üçüncü kattan aşağı atladığı öğrenildi.
Vücudunda yanıkları olan kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.
Binada soğutma çalışması devam ediyor.
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