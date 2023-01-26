Ayvansaray Mahallesi Tamburacı Sokak'ta bulunan 3 katlı binada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerden kaçmak için 3. kattan atladı

Binada bulunan bir kişinin üçüncü kattan aşağı atladığı öğrenildi.

Vücudunda yanıkları olan kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

Binada soğutma çalışması devam ediyor.