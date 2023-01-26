Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 06:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Serenay S'nin kullandığı otomobil, Fatih Caddesi'nde, Coşkun E. yönetimindeki yolcu midibüsüyle çarpıştı.
Kazada devrilen halk otobüsünün sürücüsü ve 4 yolcu ile otobildeki Serenay S. ve yanındaki kişi yaralandı.
Yaralı 7 kişi, Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: Kırklareli Trafik Kazası
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