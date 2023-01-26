Serenay S'nin kullandığı otomobil, Fatih Caddesi'nde, Coşkun E. yönetimindeki yolcu midibüsüyle çarpıştı.

Kazada devrilen halk otobüsünün sürücüsü ve 4 yolcu ile otobildeki Serenay S. ve yanındaki kişi yaralandı.

Yaralı 7 kişi, Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü.