Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde köprünün beton duvarına çarpan otomobildeki üç kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde Mehmet B. yönetimindeki otomobil, Çukurköprü Mahallesi'nde, bir köprünün altından geçmek istediği sırada beton duvarına çarptı.
Kazada, sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Esme B. ve Hanifi B. yaralandı.
Araçta sıkışan Esme B. ve Hanifi B. ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Sürücü Mehmet B. ayakta tedavi edildi, iki yaralı ise ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların Mersin'deki cenazeye katılmak için Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden yola çıktığı kaydedildi.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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