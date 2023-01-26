Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 04:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mardin Havalimanı'nın adı değişti
Mardin Havalimanı'nın adının, 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Mardin Havalimanı'nın ismi “Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı” olarak değiştirildi.
Etiketler: Mardin Resmi Gazete
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