Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 07:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'taki kazada otomobil paramparça oldu: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Taha E. idaresindeki otomobil ile Hasan K. yönetimindeki otomobil, Alimpınar Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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