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Trafikte telefonla konuşan polise ceza
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da trafikte telefonla konuşan polis memuruna, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin talimatıyla cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürü Denizci'nin içinde bulunduğu makam aracı, Cumhuriyet Caddesi'nden İl Emniyet Müdürlüğü istikametine seyir halindeyken sol şeritte ilerleyen resmi bir polis aracını geçmek istedi.
Makam şoförü tarafından selektörle uyarı yapılmasına rağmen, polis aracı sürücüsünün telefonla konuştuğu için uyarıları fark etmediği belirlendi.
Sol şeritte uzun süre seyrine devam eden polis memuruna Denizci'nin talimatıyla "trafikte cep telefonuyla konuştuğu" gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.
Etiketler: kastamonu polis polise cezaSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 17:47
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