Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 105 eve karantina kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs (COVID) ile mücadele kapsamında, Şanlıurfa'da 105 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde ikamet eden bazı kişilerin COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Akçakale'de 1, Birecik'te 7, Ceylanpınar'da 9, Eyyübiye'de 10, Haliliye'de 32, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 20, Suruç'ta 8 ve Viranşehir'de 17 farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: şanlıurfa koronavirüs covid-19 karantinaSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 17:45
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