Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada, merkez Yenişehir ilçesinde ikamet eden 2 kişinin, ellerinde bulundurdukları ve tarihi oldukları değerlendirilen sikkeleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgiye ulaşıldı.

Jandarma ekiplerinin fiziki takibi sonucu, ilçedeki akaryakıt istasyonunda satış için buluşulduğu sırada operasyon yapıldı.

Satmak üzereyken yakalandılar

Operasyonda 2 şüpheli, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, Roma ve İslami dönemlere ait 122 bakır sikke ile 46 tarihi obje bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.