70 BG 740 plakalı otomobiliyle merkeze bağlı Osmaniye köyünden Ayrancı ilçesine giden 33 yaşındaki A.K'nin aracı Çoğlu köyü civarında arıza yaptı. A.K. geriye doğru manevra yaparken T.Ş. idaresindeki 70 DV 830 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası otomobilden inen T.Ş. ve yanındaki kardeşi M.Ş, A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası otomobildeki silahını alan M.Ş, A.K'nin hamile olduğu öğrenilen eşi H.K'yi elinden yaraladığı, T.Ş'nin de sopayla A.K'yi darbettiği ileri sürüldü.

Yaralılar, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası 19 yaşındaki T.Ş. ve 16 yaşındaki M.Ş, olayda kullanılan tabanca ve sopayı jandarma ekiplerine teslim etti.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA