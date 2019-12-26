Türkiye
Trafikte makas atan sürücü kazaya sebep oldu26 Aralık 2019 Perşembe 09:32 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 09:37
İstanbul Esenler O-3 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen minibüs zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza anı kameralara yansıdı.
Olay, geçen Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında O-3 Karayolu otogar ayrımında meydana geldi.
Trafikte makas atarak ilerleyen minibüs, geçmeye çalıştığı otomobile çarptı. Çarptığı otomobil de başka araca çarpınca zincirleme kaza meydana geldi.
Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler hafif yaralandı. Kazaya tanık olan diğer sürücüler ise kornaya basarak durumu protesto etti.
Olay anı trafikteki bir başka aracın araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Etiketler: trafik makas İstanbul esenler