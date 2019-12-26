Türkiye
Eğitime kar engeli26 Aralık 2019 Perşembe 09:23 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 10:04
Elverişsiz hava koşulları nedeniyle Kahramanmaraş ve Adana'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, Göksun ilçesinin tamamında, Çağlayancerit, Andırın, Onikişubat, ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki bazı okullarda eğitime bugün için ara verildi.
Aynı şekilde Kayseri'nin Sarız ilçesinin tamamı ile Adana'nın Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı okullarda, Ceyhan ilçesinin ise tüm okullarında elverişsiz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaynak: TRT Haber
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