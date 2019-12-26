Kahramanmaraş'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, Göksun ilçesinin tamamında, Çağlayancerit, Andırın, Onikişubat, ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki bazı okullarda eğitime bugün için ara verildi.

Aynı şekilde Kayseri'nin Sarız ilçesinin tamamı ile Adana'nın Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı okullarda, Ceyhan ilçesinin ise tüm okullarında elverişsiz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaynak: TRT Haber