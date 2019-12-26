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Şırnak'ta kömür ocağında göçük altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı26 Aralık 2019 Perşembe 09:12 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 09:16
Şırnak'ta ruhsatsız olduğu belirtilen kömür ocağında göçük altında kalan 30 yaşındaki Hasan İnal'ın cansız bedenine ulaşıldı.
[Fotoğraf: AA ]
Cudi Dağı eteklerindeki Üçkiraz köyü mevkisinde ruhsatsız çalıştığı belirtilen kömür ocağında iki gün önce meydana gelen göçükten sonra AFAD ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca gönderilen arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucunda sabaha karşı İnal'ın cansız bedeni bulundu.
Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler: şırnak göçük kömür ocağı